Sul palchetto dell’Ultimo Caffè di via Giulini a Como, giovedì 2 marzo alle 21, si esibirà Alberto Pinelli. Il musicista, molto affermato nel territorio comasco, presenterà al pubblico per la prima volta il suo primo album dal titolo "De vent, de acqua e pensee di bambin", una raccolta di poesie cantate in dialetto e impreziosite dalla professionalità dei musicisti della sua band, all'interno dellla rassegna jazz “Ultimo Caffè Jazz Club”. La rassegna è organizzata da Alessio La Civita in collaborazione con Gianni Dolici, che ha anche prodotto l’album di Alberto Pinelli. “ E’ importante - afferma Alessio La Civita - sottolineare il fatto che questo album e' tra i primi album selezionati per il prestigioso premio Tenco. Un fatto che sottolinea senza alcun dubbio la maestria e la professionalità di Alberto Pinelli e della la sua band”. Inoltre durante la serata, l’artista coglierà l'occasione anche per proporre alcune cover tipiche del suo vasto repertorio jazzistico. La rassegna jazz proseguirà giovedì 23 marzo, con un altro appuntamento imperdibile. Le band nei prossimi mesi si alterneranno con generi musicali che, oltre al jazz, rappresenteranno anche la bossanova, il soul, swing, il blues e interpretazioni pop. L’ingresso è libero.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Cantu'"

Edizione digitale