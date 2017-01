Al di là dell'analisi, puntuale ed ampia insieme, svolta da Giulio Boraso su Prima Linea, emergono dal suo saggio alcuni nodi tematici di estrema rilevanza che confermano una precisa continuità tra il sessantotto e la nascita dei gruppi terroristici. In primo luogo, i militanti della lotta armata - definiti come assassini impazziti da Boraso - provenivano dai gruppi della sinistra extraparlamentare ed ebbero come unico scopo non quello di costruire un alternativa al sistema capitalistico- credibile e perseguibile realisticamente- ma di distruggerlo.

Più esattamente ebbero modo di formarsi proprio dal dissolvimento delle principali aggregazioni della sinistra extraparlamentare: da Lotta continua, Potop e dall'Autonomia operaia. In secondo luogo, sotto il profilo strettamente ideologico, i militanti della lotta armata italiana si erano formati all'interno del mantra rivoluzionario degli anni 60. Le utopie della sinistra extraparlamentare degli anni sessanta avranno modo di realizzarsi coerentemente proprio all'interno delle associazioni terroristiche come Prima Linea, le Br e i Nap. A tale proposito, uno dei temi ideologici portanti sia della sinistra extraparlamentare degli anni sessanta che dei gruppi terroristici - nodo tematico che rappresenta una precisa linea di continuità tra il 68 e i gruppi armati degli anni 70 - fu l'antifascismo mitizzato che divenne ben presto una categoria metastorica in grado di includere non solo i gruppi neofascisti ma i principali responsabili politici della Dc, i funzionari di polizia e i magistrati secondo una logica dicotomica tipica della ideologia giacobina.

Un altro elemento di continuità tra i gruppi della sinistra extraparlamentare e i gruppi terroristici furono i luoghi di aggregazione: i collettivi, i gruppi, i partiti, le associazioni, i circoli ma soprattutto le scuole e le università vere e proprie enclave ideologiche a sovranità limitata. Un altro rilevante elemento di continuità fu rappresentato dalla provenienza sociale: alcuni dei principali protagonisti del movimento armato di Prima Linea - ma anche delle altre formazioni terroristiche - avevano un’inequivocabile provenienza borghese proprio come alcuni dei principali militanti della sinistra extraparlamentare (si pensi alla provenienza sociale di Margherita Cagol e a quella di Luigi Bobbio). A dimostrazione di quanto affermato, significativa risulta essere la testimonianza di Massimo Nava che, sulle pagine del Corriere della Sera nel dicembre del 1980, sosterrà come i giovani di Prima Linea provenissero dalla Torino bene, dal servizio d'ordine di Lotta Continua, dall'Autonomia organizzata e da Potere operaio.

Come è potuto succedere che, una trentina d’anni fa, un gruppo di giovani e giovanissimi abbia potuto vedere nella lotta armata un progetto di vita? Sono cresciuti nei servizi d’ordine della Sinistra extraparlamentare, nel segno dell’antifascismo militante e militare, dell’odio verso un Pci «traditore», cullati dal mito della Resistenza incompiuta. Hanno incendiato la prateria, dichiarando guerra a una società nemica, sostituendo alle parole i fatti: prima con le molotov e le mazze, poi con le P38 e i kalashnikov. Sono quelli di Prima Linea, quelli del Mucchio Selvaggio. Radicalmente diversi dai «cugini», più odiati che amati, delle Brigate Rosse. Diversi per origine, idee, modo di vivere, e artefici febbrili di una creatura strana: qualcosa a metà tra un’organizzazione combattente e una banda armata, tra l’avanguardia di un (immaginario) esercito di liberazione popolare e un clan di donne e uomini, amici e amanti, espressione diretta dell’antagonismo diffuso che ha attraversato tutti gli anni Settanta. Non la lotta armata marxista-leninista, quindi. Non l’attacco al «cuore dello Stato», né tanto meno l’autoproclamazione ad avanguardia del «proletariato operaio», da sempre unico referente delle Brigate Rosse. Non il «Partito armato», con i suoi credo, i suoi dogmi, la sua ortodossia feticista, ma il «Movimento armato», spontaneo, reversibile, multipolare. La Rivoluzione Messicana più che quella Russa o Cinese, Emiliano Zapata più che Lenin o il compagno Mao, gli anarchici del Poum più che le Brigate Comuniste della guerra civile spagnola. Anche Prima Linea nasce come avanguardia, certo, ma il suo bacino di riferimento è (vorrebbe essere) il «proletariato metropolitano» nell’accezione più ampia del termine, quella grande massa di donne e uomini che rivendica la soddisfazione dei propri «bisogni immediati». La folla dei senza casa, quella dei precari, di coloro che sono stati espulsi – o stanno per esserlo – dai cicli produttivi. Un’eresia tutta interna al mare magnum della Sinistra rivoluzionaria, bacino di raccolta di ardori e pulsioni di natura esistenziale oltre che politica. La vicenda di Prima Linea si conclude rapidamente come era cominciata, con una decisione collettiva di dissociarsi dalla lotta armata che non ha simili nel Novecento. Questa è la storia, poco autorizzata, per larghi tratti ancora inesplorata, di un’organizzazione capace di alimentare una lunga scia di sangue, troppo in fretta cancellata dalla memoria del Paese.

