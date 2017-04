(bgf) Digiuno e astinenza (o meglio continenza) dei consumi sono particolarmente richiamati il Venerdì Santo. Vietato mangiar carne in tutti i venerdì di Quaresima, per la verità, ma particolarmente il giorno in cui si ricorda la morte del Signore. L’obbligo del digiuno, per i cattolici più ferventi, inizia a 18 anni compiuti. Così prescrivevano già Tommaso d'Aquino e il Catechismo di Pio X. L’obbligo del digiuno termina a 60 anni incominciati; quello dell'astinenza inizia a 14 anni compiuti. La regola del digiuno obbliga a fare un solo pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere cibo al mattino. La regola dell'astinenza dalle carni non proibisce di consumare pesce, uova e latticini, ma proibisce di consumare cibi e beveraggi particolarmente ricercati o costosi.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Cantu'"

Edizione digitale