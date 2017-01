Come osserva correttamente l'autore sia il Pci che il Psi avviarono già a partire dalla seconda metà degli anni '50 nell'ambito universitario una graduale opera di penetrazione con lo scopo di condizionare il governo strumentalizzando l'antagonismo studentesco con la finalità di determinare una graduale crescita elettorale. In altri termini, sia il Pci che il Psi, alimentarono ad arte atteggiamenti e modalità operative di contestazione dell'assetto istituzionale o comunque non ne ostacolarono l'espansione. Breschi infatti sottolinea-citando Silvio Lanaro- come il '68 italiano non nacque adulto dalla testa di Luigi Bobbio jr e di Guido Viale ma maturò fin dai primi anni '60 all'interno delle associazioni studentesche universitarie che furono conquistate e radicalizzate dai socialisti di sinistra e dai neomarxisti. Dal punto di vista strettamente storico-osserva l'autore-fu a partire dal 1956 che questa progressiva penetrazione e strumentalizzazione ideologica incominciò a manifestarsi all'interno dell'Ugi (Unione goliardica italiana). Questo dato è di particolare importanza poiché dimostra, sul piano storico, come già a metà degli anni ‘60 nel mondo universitario vi fosse un terreno assai ricettivo nei confronti dell'ideologia marxista. Si pensi, a tale proposito, come Oreste Scalzone avesse partecipato all'Ugi insieme a Luigi Bobbio. Un altro fattore che agevolò indubbiamente la penetrazione ideologica dei socialisti e dei marxisti, fu l'aumento degli iscritti che-sottolinea Breschi- funzionò da detonatore o, per citare lo storico Ginsborg, nel corso di quei sette o otto anni precedenti il '68 fu immessa nel sistema universitario italiano un'autentica bomba ad orologeria. Naturalmente a causa di questa progressiva penetrazione ideologica all'interno delle associazioni studentesche universitarie ed, in particolare all'interno dell'Ugi, la componente laico- liberale venne prima emarginata e poi scomparve dal punto di vista dell'influenza politica poiché l'Ugi finì per essere interamente dominata da posizioni marxiste e anarchico- sindacalista. Inoltre, lo stretto legame tra partiti politici e associazioni studentesche, trasferì all'interno delle istituzioni universitarie i contrasti fra i partiti e fra le correnti presenti all'interno dei partiti. Nel caso specifico dell' Università di Napoli-sottolinea l'autore-la sinistra universitaria si andò a formare nel giugno del 1967 da una scissione all'interno dell'Unione goliardica italiana e finì per raccogliere studenti comunisti appartenenti al Psiup oltre che studenti operaisti vicino alle posizioni dei Quaderni Rossi e dei Quaderni Piacentini insieme ai marxisti leninisti e ai cattolici del dissenso. Quanto alla finalità che la sinistra universitaria napoletana ebbe questa fu innanzitutto il rovesciamento del sistema. In particolare la riforma universitaria ,varata dal ministro democristiano Luigi Gui nell'ottobre del 1964, fu vista come funzionale alle tendenze razionalizzatrici dello sviluppo capitalistico. Assai significativo fu il riferimento a Lenin da parte della sinistra universitaria napoletana: sia per l'importanza attribuita al ruolo degli intellettuali visti come rivoluzionari di professione sia soprattutto per la critica leninista allo Stato liberale. Per quanto riguarda il ruolo del Pci, la saldatura tra le istanze antagoniste del movimento studentesco e quelle antagoniste ed elettorali del Pci, si concretizzarono grazie a Luigi Longo che, al Convegno nazionale degli studenti universitari comunisti che si svolse nel marzo del 1968 a Firenze, sottolineò l'esigenza che il Pci si facesse portavoce della protesta studentesca. Tale legame fu formalizzato dal Comitato Centrale del Pci nel marzo del 1968 dove fu sottolineata la sostanziale identità di linguaggio e di orientamento ideologico tra il partito e l'antagonismo studentesco e dove ,in secondo luogo, emerse l'abile strumentalizzazione attuata dal Pci a fini elettorali. Sotto il profilo strettamente ideologico, i documenti del Comitato Centrale mostrano chiaramente la volontà di portare avanti, insieme al movimento studentesco, le lotte terzomondiste ed antimperialiste. Un mese dopo, ed esattamente il 3 maggio del 1968, Luigi Longo ebbe modo di teorizzare esplicitamente questa convergenza in un articolo apparso sulla rivista Contemporaneo dal titolo "Il movimento studentesco nella lotta anticapitalistica". A tale proposito, osserva opportunamente Breschi, emerge dalle riflessioni di Longo in modo chiaro l'enorme difficoltà di conciliare l'inconciliabile e cioè da un lato l'azione politica parlamentare del Pci con la protesta extraparlamentare della sinistra antagonista e dall'altro lato il pacifismo con l'elogio della guerriglia. Non desta alcuna sorpresa allora come nel maggio del '68, il Pci a livello elettorale crebbe in modo rilevante a danno delle forze socialiste. In definitiva, secondo l'autore, la connivenza dei comunisti italiani con l'antagonismo studentesco, contribuì in modo determinante a far durare il '68 per oltre un decennio secondo una logica che l'autore definisce di radicalizzazione controllata mutuando l'espressione da Romano Luperini. Ebbene, nonostante il fallimento di questa strategia, ciò non toglie come il Pci diede un contributo rilevante in termini di destabilizzazione del nostro paese. D'altronde la legittimazione ,ad esempio della violenza rivoluzionaria nei confronti dello Stato liberale capitalistica, non affondava le proprie radici ideologiche proprio nell'ideologia marxista di cui il Pci era il portavoce istituzionale? Inoltre il movimento '68 fu ben lungi dall'essere spontaneo.

Danilo Breschi si è laureato in Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università degli Studi di Firenze. Ha conseguito il dottorato di ricerca in "Teoria e storia della modernizzazione e del cambiamento sociale in età contemporanea" presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena. Ha tenuto conferenze, lezioni e seminari presso varie Università e Istituti di Alti Studi, tra cui Firenze, Pisa, Teramo, Udine, Modena, New York University (NYU), University College di Londra (UCL), University of East London (UEL) e nell'ambito del Bing Overseas Program Studies in Florence della Stanford University. È stato Erasmus Visiting Professor presso le Università di Salamanca e di Malta. È membro del Comitato scientifico dell'Istituto Storico per il Pensiero Liberale (ISPLI) e del comitato di direzione della "Rivista di Politica". Collabora regolarmente a "L'Indice dei libri del mese", “History” e “European History Quarterly”. Dal 1° settembre 2007 è ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche della UNINT.

