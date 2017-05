Con le sue quarantacinque camere doppie di cui una suite, dieci junior suite, otto superior e ventisei standard, il Castello di Casiglio è location ideale non solo per il manager che soggiorna in Brianza per impegni di lavoro, ma anche per chi vuol festeggiare in modo diverso un compleanno o un anniversario, o più semplicemente desidera regalarsi un week-end fuori-porta abbinando al relax di un soggiorno in un hotel esclusivo tra le colline briantee l’ottima cucina dello chef Sciarrabba.

Le camere sono rigorosamente diverse tra loro, arredate con mobili d’epoca e dotate di tutti i comfort per un soggiorno all’insegna di charme e romanticismo. Camere suggestive che hanno mantenuto l’architettura originale dell’antico castello medievale con elementi architettonici quali i magnifici sassi a vista, il soffitto con travi in legno, eleganti tendaggi ed arredamenti in stile.

Le 45 camere della struttura garantiscono la massima tranquillità e una vista stupenda sulle colline, assicurando nel contempo i migliori livelli di ospitalità anche per esigenze di«business meeting».

Dotate di ogni comfort dispongono di aria condizionata, sale da bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, TV/LCD satellitare, telefono, connessione internet, cassetta di sicurezza, minibar, servizio in camera.

