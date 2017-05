Continua a crescere il Castello di Casiglio, non solo hotel di prestigio per chi sosta in Brianza per lavoro e per chi vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e della natura, ma anche ristorante sempre più rinomato, caratterizzato dai piatti estrosi e ricercati dello chef Carmelo Sciarrabba, nei quali si apprezzano gli ingredienti del territorio, la tradizione brianzola e i sapori mediterranei.

«Detta in questo modo potrebbe sembrare che sia una location da sogno che alla qualità della cucina abbina un conto esorbitante - affermano i responsabili del Castello - In realtà il nostro è un ristorante alla portata di tutti i portafogli dove è bello concedersi una pausa all’insegna dell’alta cucina».

In sostanza il miglior rapporto tra qualità e prezzo, considerando la location e le proposte dello chef: «La cucina di chef Sciarrabba ha ormai raggiunto livelli molto elevati - riprendono dalla sede - La carta varia spesso e la nostra cantina prevede bottiglie capaci di abbinarsi perfettamente con ogni portata». Da sottolineare che, con l’arrivo del caldo (speriamo a breve!), lo chef lancerà la carta estiva: «Proposte perfette per essere consumate a bordo piscina. Nelle belle giornate, infatti, daremo a tutti l’opportunità di pranzare all’aperto scegliendo tra alternative leggere e accattivanti, anche grill, in piena sintonia con la stagione. Il plus offerto dal Castello di Casiglio alla clientela, da lunedì a sabato, è la possibilità, previo pranzo al ristorante, di poter trascorrere tutto il pomeriggio a bordo piscina con lettino e telo messi a disposizione dalla nostra struttura. La domenica, invece, è prevista una formula giornaliera comprensiva oltre che di piscina, anche di buffet a pranzo».

Il Castello di Casiglio, infine, è perfetto per la banchettistica: «La location si presta ad ospitare banchetti per ogni genere di cerimonia (matrimoni, comunioni, cresime, feste private, anniversari e così via) - concludono i responsabili - in più, la struttura e il suo parco sono sempre più richiesti dalle aziende per attività di “team building”, eventi e convention in genere».

Lo staff, attento e preparato, è ogni giorno a disposizione della clientela, pronto a trasformare ogni richiesta, sogno e desiderio in concreta realtà.

