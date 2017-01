Anche l'autore ebbe modo di sottolineare la progressiva ed inesorabile decadenza della cultura cattolica negli anni 60 e 70. Lo storico italiano evidenziava infatti come l'ideologia cattolica avesse fatto propria una visione della storia d'Italia mutuata da Gramsci e come avesse avallato l'interpretazione comunista della resistenza determinando nefaste conseguenze sul piano della legittimità delle istituzioni politiche. In particolare, l'autore rilevava come l'aggressione intellettuale posta in essere dal marxismo si fosse concretizzata nel propagandare una determinata visione della storia dell'Italia moderna e, in modo particolare, del risorgimento e della resistenza, interpretazioni queste che rispondevano a un preciso obiettivo di autogiustificazione politica e culturale. In relazione alla sottocultura, emersa durante gli anni ‘60 in Italia, l'autore non risparmiò considerazioni durissime. In primo luogo, sottolineò come gran parte degli intellettuali favorevoli al '68 si fossero fatti portavoce di una pseudocultura psicopedagogica costruita su basi scientifiche pressoché inesistenti, di una cultura che contribuì a diffondere la convinzione della legittimità della cultura della droga, degli hippies in funzione antimoderna: qualche intellettuale - osservava ironicamente l'autore - vide nel festival di Woodstock l'embrione di un nuovo modello di società politica. Per quanto considerazioni di questa genere fossero di natura minoritaria tuttavia davano, secondo l'autore, un'idea assai precisa di quella che avrebbe potuto essere la direzione dell'avvenire cioè una direzione verso un radicale individualismo di tipo anarcoide. In secondo luogo, una delle conseguenze più nefaste del '68 ed, in particolare dell'alleanza tra partito comunista e gruppi di estrema sinistra, fu la sistematica devastazione delle istituzioni formative: la sinergia di queste forze politiche determinò la degradazione della scuola e dell'università a meri strumenti di ordine pubblico destinati a trattenere e ad assorbire le minacce d'ordine politico che il governo e le istituzioni politiche non erano in grado di affrontare sul terreno specifico delle normative e della repressione. In particolare l'autore osservava come la viltà e la pusillanimità delle istituzioni politiche avesse determinato vere e proprie vittime soprattutto nell'ambito della scuola superiore dove la contestazione aveva assunto forme violente. Citando la saggista Vittoria Ronchey, secondo la quale coloro che permisero che ad una società accadesse questo avevano colpe che nessun tribunale avrebbe mai potuto giudicare con indulgenza, Romeo ricordava come la pedagogia nata in questo contesto si fosse rivelata velleitaria e parolaia, sottolineava come i giornali e gli organi di stampa fossero stati sottratti al controllo dei legittimi proprietari e come le scuole fossero state trasformate in centri di agitazione e propaganda, nelle quali regnava la sopraffazione e la violenza. In terzo luogo, Romeo osservava come la scuola fosse divenuta il terreno principale sul quale furono sperimentate per la prima volta determinate tecniche dirette a capovolgere le istituzioni democratiche. In particolare lo storico italiano osservava come il partito comunista italiano da un lato avesse attuato, con la connivenza e la complicità della sinistra extraparlamentare, una vera propria egemonia totalitaria all'interno dell'università e dall'altro lato come le spinte eversive, manifestatasi all'interno delle scuole e delle università, diventavano oggetto di critica spietata da parte dei comunisti italiani quando non vi era la possibilità di controllarla mentre quando al contrario queste manifestazioni sovversive venivano assoggettate al controllo del partito comunista venivano definite manifestazione di libertà e di critica. Nello specifico, con grande sottigliezza ed acume, l'autore sottolineava come la formazione di gruppuscoli all'interno delle Università e delle scuole fu gradualmente sostituita dalle organizzazioni parallele del partito che finirono per esautorare i poteri legali. Non senza drammaticità l'autore osservava come, al di là della retorica relativa al pluralismo e alla democrazia, il partito comunista avesse steso su tutto il paese una rete dalle maglie sempre più stretta attuando nei confronti dei gruppi dell'estrema sinistra una tattica che lo storico italiano ebbe modo di denominare - non senza ironia - del piromane/ pompiere. Il quadro che Romeo fa emergere era caratterizzato da occupazioni a catena all'interno delle sedi universitarie nelle quali l'attività didattiche erano bloccate, nelle quali sventolavano le bandiere rosse, nelle quali gli scontri a fuoco - soprattutto a Roma - erano all'ordine del giorno. Sullo sfondo vi era la latitanza delle autorità politiche. Di particolare interesse fu l'interpretazione data dall'autore del maggio del ‘68 francese speculare a quella di Raymond Aron. Anche lo storico italiano sottolineò come il maggio francese si fosse originato dall'azione di gruppi organizzati decisi ad imporre la propria volontà in modo autoritario utilizzando tecniche che ben presto vennero estese alle fabbriche e agli uffici pubblici. Concretamente queste tecniche di guerra psicologica si tradussero in intimidazioni sistematiche e in ininterrotte vessazioni. L'esito di questa strategia fu la proliferazione di organismi che si affiancavano e si contrapponevano a quelli legalmente istituiti, organismi politici che furono in grado di bloccarne l'operato.

