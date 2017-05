Un soggiorno sul lago di Garda, sia esso di poche ore che di alcuni giorni, regala sempre sensazioni positive. Passeggiare fra le viuzze di Sirmione, fra turisti provenienti da tutto il mondo, e fare shopping nei negozi alla moda di Desenzano sono consuetudini note e sempre apprezzate dal grande pubblico. Ugualmente intrigante è il prendere l'auto e muoversi. Fra cantine, ad esempio. Nella zona attorno a Sirmione, in quella confinante di San Martino della Battaglia (fra storiche cascine e i luoghi dove si combatté la guerra d'indipendenza del 1859) e in Valtenesi, da Padenghe a Salò, si trovano numerose piccole cantine dove si sosta per degustare vini come il Lugana, il San Martino o il Chiaretto (fra i più intriganti rosé d'Italia) e fare acquisti diretti.

Le distanze sono brevi e la voglia è quella di scoprire Salò. Riprendiamo l'auto e continuiamo per Salò, per visitare il Duomo di quella che era definita la Capitale culturale del lago. Si continua verso nord, passando fra le meravigliose limonaie di Gargnano e scenari che sembrano lunari; si costeggia la Gardesana, dove le strade si fanno panoramiche, fino al fantastico paesaggio di Campione, una piccola penisola sovrastata da una parete rocciosa di 300 mt e oggi tempio degli sport sull'acqua. Quando si arriva a Limone, il centro più importante con negozi, ristoranti e vita tutto l'anno, possiamo fermarci per una o più notti. Ma subito ripartiamo. E' incredibile: basta percorrere due tornanti di una strada che si addentra nel Parco dell'Alto Garda (un grande triangolo che comprende Salò, Limone e arriva alla Valvestino) e il paesaggio cambia completamente. I suoni, i colori, l'atmosfera del turismo cosmopolita lasciano spazio alla natura. Grandi valli, paesi come Tremosine, Tignale, Valvestino, dove chiedere in giro e scoprire formaggi tipici, dormire un uno degli antichi fienili (ristrutturati) di Cima Rest e fare lunghe escursioni in auto, in bici o a piedi. Luoghi di relax e capitali del turismo si affiancano, per offrire un'opportunità unica di vacanza sul più bel lago d'Europa.

