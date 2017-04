È stato presentato a Milano #ItaliaMeccatronica, progetto strategico sviluppato dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda che mira a riposizionare un comparto chiave per l'economia nazionale. La meccatronica, evoluzione di quella che ancora oggi è conosciuta come metalmeccanica, riguarda non solo il processo produttivo, ma anche il prodotto dove meccanica, elettronica e informatica convergono aprendo opportunità fino a ieri inimmaginabili. «Dobbiamo evolvere dalla metalmeccanica alla meccatronica, la meccanica del futuro», questo il messaggio chiave lanciato da Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda. Come emerge dai dati Federmeccanica il settore, che nel 2016 ha registrato una crescita della produzione del +2,4%, occupa in Italia circa 1.600.000 addetti risultando secondo in Europa dopo la sola Germania.La Lombardia è la regione col numero più elevato di aziende del comparto (44mila). E proprio dalla Lombardia, e più precisamente dal Gruppo Meccatronici di Assolombarda è partito il progetto #ItaliaMeccatronica, coinvolgendo oltre 1.600 imprese e oltre 85.600 dipendenti.

Per valorizzare la meccatronica bisogna quindi puntare sulle sue eccellenze, sul piano locale, nazionale e internazionale, rilanciandone profilo e attrattività, in particolare nei confronti dei giovani.

