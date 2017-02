Commemorazione solenne per tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. Martedì 7 febbraio cerimonia presso l’aula del Consiglio regionale per il «Giorno della Memoria». Dopo l’intervento del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, è intervenuto anche il presidente della Giunta Roberto Maroni. «Oggi ricordiamo chi è caduto per garantire la sicurezza ai cittadini - ha detto il governatore - Confermiamo il nostro impegno a sostegno dell'azione degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine che continuano nel loro impegno per mantenere e per garantire ordine e sicurezza. E' il significato di questa giornata». Presenti numerose autorità civili e militari e alcuni familiari delle vittime, tra i quali quelli dell’agente di Polizia municipale Niccolò Savarino, ucciso nel gennaio 2012 alla Bovisa di Milano, e del carabiniere Giovanni Sali, ucciso a Lodi nel novembre 2012, oltre a Gabriella Vitali, vedova del maresciallo Luigi D’Andrea.

Il «Giorno della Memoria» era stato istituito con la legge regionale n.10 del 3 maggio 2004. Nacque per celebrare il ricordo di Renato Barborini e Luigi D'Andrea, agenti della Polizia di Stato caduti entrambi il 6 febbraio 1977 in un conflitto a fuoco con la banda di Renato Vallanzasca al casello autostradale di Dalmine. Un minuto di raccoglimento sulle note del «Silenzio fuori ordinanza» ha chiuso la solenne cerimonia.

