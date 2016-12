Due episodi finiti sui giornali nei giorni scorsi mi hanno fatto perdere la speranza: la classe politica di questo Paese non cambierà mai. Si tratta di fatti che sembrerebbero di poco conto ma che, in realtà, la dicono lunga su chi ci governa. La lezione dell'antipolitica, i proclami di lealtà nei confronti dei cittadini, persino le inchieste delle diverse procure che in tutta Italia hanno svelato i vizi dei nostri amministratori non sono serviti a niente. Nello stesso giorno vengono fuori queste due notizie, che vedono oltretutto protagoniste delle signore: in Veneto una consigliera regionale si mette in malattia, assente giustificata dall'aula proprio mentre la Regione sta approvando il bilancio. Peccato che se ne stesse in vacanza in India e abbia postato le foto sorridenti sui social network. Invece di fare il suo dovere tra i banchi del consiglio, cosa per la quale è abbondantemente pagata. In Emilia Romagna, invece, un'altra eletta dai cittadini si fa rimborsare un viaggio in auto dall'ente pubblico, salvo poi prendere i soldi anche dalla piattaforma di condivisione di passaggi auto “Blablacar”. Una bravata da sei euro. Praticamente una pezzenteria. Due polemiche da niente? No. Anzi. Un preciso segnale d'allarme. Non hanno imparato la lezione.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Cantu'"

Edizione digitale