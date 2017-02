Deciso rinnovo, a distanza di vent’anni esatti, del portale internet della Regione Lombardia, un rinnovo il cui merito è da ascrivere a 190 funzionari che si sono impegnati in un lavoro complesso e corale.

«Molte sono le novità introdotte e le funzionalità potenziate, volute per offrire ai cittadini uno strumento più semplice e accessibile, che avvicini la Regione ai cittadini - ha spiegato Patrizia Carrarini, responsabile della comunicazione della Regione Lombardia - E' un portale completamente responsive, costruito ascoltando cittadini, opinion leader, stakeholder e dipendenti regionali, che si candida a diventare una delle tante eccellenze lombarde che contribuisce a comunicare sempre meglio per adattarsi automaticamente a qualsiasi tipo di dispositivo (desktop, tablet, cellulare) e facilitarne la navigazione anche in mobilità».

Nel 2016 il sito regionale ha avuto ben 4.952.475 visite ed è per questo che ne è stato deciso un radicale rinnovo. Il canale «Servizi e informazioni» è pensato come uno sportello online per consentire diverse modalità di ricerca delle informazioni (per target o per tematiche). Tutto è strutturato per consentire al cittadino, alle imprese e agli enti di conoscere quali sono le opportunità offerte e cosa fare per accedere a un servizio, aderire a un bando o per avviare un procedimento.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Cantu'"

Edizione digitale