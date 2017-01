L'altro giorno, leggendo i quotidiani, mi hanno colpito due notizie diverse ma che io lego profondamente una all'altra.

La prima riguardava l'iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia che, in mancanza di soluzioni migliori e non potendo proprio mantenere tutti, ha deciso di offrire 3.500 euro in denaro sonante a quei profughi migranti richiedenti asilo che decidono di tornare al loro Paese senza più far rientro in Italia.

La seconda, data con molta meno evidenza (ho fatto quasi fatica a trovarla, a dire il vero...) dava conto del suicidio di una persona di 56 anni che, sempre in Friuli Venezia Giulia, non riusciva a trovar lavoro: l'ha trovato senza vita la moglie.

Immediatamente ho collegato le due cose. Perché non è giusto. Non è giusto pagare i profughi per andarsene utilizzando risorse pubbliche. E non è giusto non utilizzare il denaro di tutti noi per dare sostegno a chi è disperato. Perché poi il risultato pratico è presto raggiunto: gli immigrati arrivano e sanno di ricever soldi e assistenza per il solo fatto di esistere, mentre gli italiani si sentono abbandonati al punto di farla addirittura finita.

Il razzismo lo creano i politici incapaci. Che usano male le nostre risorse. E, per riparare il danno, tiran fuori altri soldi. Sempre dal nostro portafoglio, ovvio.

