La suggestiva cornice trentina delle Dolomiti che affacciano su Pozza di Fassa è la location che il gruppo QC Terme ha scelto per la realizzazione di un nuovo centro termale: si tratta della nona tappa del percorso dei fratelli Quadrio Curzio iniziato nel 1982 e della terza fermata alpina dopo Bormio, in Alta Valtellina, e Pré Saint Didier, ai piedi del Monte Bianco, in Valle d’Aosta. La decima tappa, prevista per metà 2017, sarà di nuovo nelle Alpi, nella rinomata Chamonix Mont Blanc. L’amore per l’alta quota del gruppo valtellinese testimonia quanto la natura sia al centro delle esigenze del termalismo moderno, quello che attraverso la balneoterapia alpina cura le patologie della nostra epoca. Il nuovo complesso QC Terme sorge a Pozza di Fassa nel cuore delle Dolomiti, dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 2009. Un progetto orientato alla sostenibilità ambientale e sociale, che si inserisce nel paesaggio con il massimo rispetto per il contesto naturale, oltre ad assicurare elevate performance energetiche. Il centro termale si sviluppa su tre livelli per un totale di 4.300 mq, oltre a piscine e spazi esterni. La struttura offre i più innovativi servizi benessere in un concept moderno, in armonia con la sostenibilità dell’ambiente circostante ed è alimentata con la preziosa acqua termale della sorgente Alloch.

